Пілоти Су-27 розтрощили авіабомбами GBU-62 будівлю з живою силою рашистів. ВIДЕО
Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали удару по місцю скупчення живої сили російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаційного удару по будівлі, в якій перебували рашисти, завдали керованими авіабомбами GBU-62.
Унаслідок кількох точних влучань споруду було повністю зруйновано, а особовий склад противника, який перебував усередині, ліквідовано.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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