Дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град" знищили українські десантники на Запоріжжі. ВIДЕО

Оператори 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України завдали удару по артилерійських засобах окупаційної армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на автошляху Гуляйполе – Пологи в Запорізькій області було уражено дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Аеророзвідка десантників своєчасно виявила пересування та позиції ворожої техніки, після чого по цілях було відпрацьовано ударними безпілотниками.

Завдяки майстерності українських пілотів, першу реактивну систему уразили безпосередньо під час розгортання та ведення вогню. Другу РСЗВ "Град" наздогнали та знешкодили на марші, не дозволивши їй дістатися вогневої позиції.

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