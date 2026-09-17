Запоріжжя атакували російські безпілотники: спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті. ВIДЕО
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя спалахнула пожежа в одному з торговельних центрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні виконувача обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна в телеграм-каналі.
У Запоріжжі після удару БпЛА спалахнула масштабна пожежа
"Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа", – йдеться у дописі Михайла Семікіна.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами. Готові до всього. Зважаємо на тривоги", - додав він.
У місті триває повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу в Запоріжжі.
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