Запоріжжя атакували російські безпілотники: спалахнула масштабна пожежа в супермаркеті. ВIДЕО

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя спалахнула пожежа в одному з торговельних центрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні виконувача обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна в телеграм-каналі.

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У Запоріжжі після удару БпЛА спалахнула масштабна пожежа

"Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа", – йдеться у дописі Михайла Семікіна.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

"Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами. Готові до всього. Зважаємо на тривоги", - додав він.

У місті триває повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу в Запоріжжі.

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