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Новини Обстріли Запоріжжя
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Окупанти атакували швидку в Запоріжжі: поранені двоє медиків

РФ атакувала швидку в Запоріжжі

Сьогодні, 17 вересня, російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю, цього разу атакувавши тих, хто щодня рятує життя.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю. Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків - фельдшер та водій.

"Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога", - наголосив Семікін.

Також дивіться: "Запоріжсталь" пережила четверту балістичну атаку за місяць: поранено працівника. ФОТО

Що передувало

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Запоріжжя (2342) обстріл (36772) Запорізька область (5264) Запорізький район (842)
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