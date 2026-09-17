Окупанти атакували швидку в Запоріжжі: поранені двоє медиків

Сьогодні, 17 вересня, російські війська вчергове завдали удару по Запоріжжю, цього разу атакувавши тих, хто щодня рятує життя.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю. Пошкоджена автівка швидкої допомоги. Поранені двоє медиків - фельдшер та водій.

"Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога", - наголосив Семікін.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару авіабомбою по село Сторчове у Запорізькому районіу, унаслідок чого є загибла та поранений.

Також російські окупанти атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя, у салоні якого перебували люди. Є поранені.

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