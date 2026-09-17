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Новости Обстрелы Запорожья
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Оккупанты атаковали скорую помощь в Запорожье: ранены двое медиков

РФ атаковала "скорую" в Запорожье

Сегодня, 17 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, на этот раз атаковав тех, кто ежедневно спасает жизни.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, очередной российский FPV-дрон нанес удар по Запорожью. Поврежден автомобиль скорой помощи. Ранены двое медиков - фельдшер и водитель.

"Люди, спешащие на помощь другим, сами стали мишенью врага", - подчеркнул Семикин.

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Что предшествовало

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