Оккупанты атаковали скорую помощь в Запорожье: ранены двое медиков

Сегодня, 17 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, на этот раз атаковав тех, кто ежедневно спасает жизни.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, очередной российский FPV-дрон нанес удар по Запорожью. Поврежден автомобиль скорой помощи. Ранены двое медиков - фельдшер и водитель.

"Люди, спешащие на помощь другим, сами стали мишенью врага", - подчеркнул Семикин.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбой по селу Сторчово в Запорожском районе, в результате чего есть погибший и раненый.

Также российские оккупанты атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья, в салоне которого находились люди. Есть раненые.

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