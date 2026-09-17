Оккупанты атаковали скорую помощь в Запорожье: ранены двое медиков
Сегодня, 17 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью, на этот раз атаковав тех, кто ежедневно спасает жизни.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, очередной российский FPV-дрон нанес удар по Запорожью. Поврежден автомобиль скорой помощи. Ранены двое медиков - фельдшер и водитель.
"Люди, спешащие на помощь другим, сами стали мишенью врага", - подчеркнул Семикин.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбой по селу Сторчово в Запорожском районе, в результате чего есть погибший и раненый.
- Также российские оккупанты атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья, в салоне которого находились люди. Есть раненые.
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