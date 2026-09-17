Россияне ударили FPV-дроном по автобусу в Запорожье: известно о пяти пострадавших, один - в тяжелом состоянии. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 17 сентября, российские войска атаковали пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья с помощью FPV-дрона. В салоне находились люди.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, дрон нанес удар прямо возле остановки общественного транспорта.

По предварительным данным, трое раненых. Им сейчас оказывают необходимую помощь.

"Россияне в очередной раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам. Сделаем все, чтобы обезопасить наши дороги, наш транспорт и наших людей", - подчеркнул Семикин.

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Обновленная информация

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате атаки российского дрона возросло до пяти.

Все госпитализированы. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Медики делают все возможное, чтобы помочь людям.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбой по селу Сторчово в Запорожском районе, в результате чего есть погибшая и раненый.

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