Росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу в Запоріжжі: відомо про п’ятьох постраждалих, один - у важкому стані. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 17 вересня, російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. У салоні були люди.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту.

За попередніми даними, троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу.

"Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах. Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей", - наголосив Семікін.

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Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок атаки російського дрона зросла до п’яти.

Усі госпіталізовані. Один із постраждалих - у важкому стані.

Медики роблять усе можливе, щоб допомогти людям.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару авіабомбою по село Сторчове у Запорізькому районіу, унаслідок чого є загибла та поранений.

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