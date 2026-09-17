"Запоріжсталь" пережила четверту балістичну атаку за місяць: поранено працівника. ФОТО

Зранку 17 вересня російські окупанти атакували "Запоріжсталь" двома балістичними ракетами. Удар пошкодив промислові майданчики, інженерні та залізничні мережі, є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила група "Метінвест".

"Країна-агресор випустила по Запоріжсталі загалом 17 балістичних ракет, починаючи з серпня. Це вже четверта атака за трохи більше ніж місяць - системний терор проти української промисловості та людей. Росія продовжує воювати з мирними людьми й свідомо руйнувати виробництво, яке забезпечує життєздатність української економіки, дає роботу тисячам запоріжців і виробляє українську сталь. Повторні удари по зупиненому підприємству – це спроба не дати йому відновитися і повернутися до роботи", – заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Зазначається, що епіцентри прильотів припали на промислові майданчики цехів, значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі.

Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів і залізничну інфраструктуру. На комбінаті тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російської атаки для обстеження та подальшої оцінки завданої шкоди.

За даними компанії, працівник не встиг дістатися укриття. Його деблокували з-під завалів та доправили до лікарні з уламковими пораненнями і струсом мозку. Загиблих немає.

Попередні удари по комбінату

Запоріжсталь зазнає системних ударів з боку агресора.

11 серпня внаслідок російської атаки на підприємстві було пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, інфраструктуру та енергосистему, загинуло 8 співробітників та 28 дістали поранення. Виробничі ланцюги на підприємстві розірвано, комбінат повністю зупинився.

27 серпня внаслідок ворожої атаки постраждали ті ж самі об’єкти виробництва, минулося без загиблих та постраждалих.

Атака 12 вересня вразила доменне та сталеплавильне виробництво, енергетичні об’єкти та мережі, логістику, постраждали чотири співробітники підприємства.

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