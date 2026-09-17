"Запорожсталь" пережила четвертую баллистическую атаку за месяц: ранен работник. ФОТО
Утром 17 сентября российские оккупанты нанесли удар по "Запорожстали" двумя баллистическими ракетами. В результате удара были повреждены промышленные объекты, инженерные и железнодорожные сети; есть пострадавший.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила группа "Метинвест".
"Страна-агрессор выпустила по "Запорожстали" в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака за чуть больше месяца — системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными людьми и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию — это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе", — заявил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.
Отмечается, что эпицентры попаданий пришлись на промышленные площадки цехов, значительно повреждены инженерные и железнодорожные сети.
В результате обстрела существенно повреждено основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания цехов и железнодорожная инфраструктура. На комбинате продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий российской атаки для обследования и дальнейшей оценки нанесенного ущерба.
По данным компании, работник не успел добраться до укрытия. Его извлекли из-под завалов и доставили в больницу с осколочными ранениями и сотрясением мозга. Погибших нет.
Предыдущие удары по комбинату
"Запорожсталь" подвергается систематическим ударам со стороны агрессора.
11 августа в результате российской атаки на предприятии было повреждено основное технологическое и вспомогательное оборудование, инфраструктура и энергосистема, погибли 8 сотрудников и 28 получили ранения. Производственные цепочки на предприятии разорваны, комбинат полностью остановился.
27 августа в результате вражеской атаки пострадали те же производственные объекты, погибших и пострадавших не было.
Атака 12 сентября поразила доменное и сталеплавильное производство, энергетические объекты и сети, логистику; пострадали четыре сотрудника предприятия.
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