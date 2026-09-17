Окупанти вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: є загибла та поранений. ФОТО

Сьогодні, 17 вересня, російські війська завдали удару авіабомбою по Запорізькому району, унаслідок чого постраждали цивільні.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, в обід росіяни атакували село Сторчове керованими авіабомбами. Одне з влучань - по приватному будинку, господарчим спорудам.

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Жертви атаки

"Найтрагічніше - загинула 51-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поранено 70-річного чоловіка, йому надають медичну і всю необхідну допомогу.

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Наслідки атаки



