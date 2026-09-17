Окупанти вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: є загибла та поранений. ФОТО
Сьогодні, 17 вересня, російські війська завдали удару авіабомбою по Запорізькому району, унаслідок чого постраждали цивільні.
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, в обід росіяни атакували село Сторчове керованими авіабомбами. Одне з влучань - по приватному будинку, господарчим спорудам.
Жертви атаки
"Найтрагічніше - загинула 51-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Крім того, поранено 70-річного чоловіка, йому надають медичну і всю необхідну допомогу.
Наслідки атаки
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