Оккупанты нанесли удар КАБами по селу в Запорожской области: есть погибшая и раненый. ФОТО

Сегодня, 17 сентября, российские войска нанесли удар авиабомбой по Запорожскому району, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в обед россияне атаковали село Сторчевое управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий - по частному дому и хозяйственным постройкам.

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Жертвы атаки

"Самое трагичное — погибла 51-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Кроме того, ранен 70-летний мужчина, ему оказывают медицинскую и всю необходимую помощь.

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Последствия атаки



