Оккупанты нанесли удар КАБами по селу в Запорожской области: есть погибшая и раненый. ФОТО
Сегодня, 17 сентября, российские войска нанесли удар авиабомбой по Запорожскому району, в результате чего пострадали мирные жители.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в обед россияне атаковали село Сторчевое управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий - по частному дому и хозяйственным постройкам.
Жертвы атаки
"Самое трагичное — погибла 51-летняя женщина", — говорится в сообщении.
Кроме того, ранен 70-летний мужчина, ему оказывают медицинскую и всю необходимую помощь.
Последствия атаки
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