Запорожье атаковали российские беспилотники: в супермаркете произошел масштабный пожар. ВИДЕО

В результате атаки вражеских беспилотников на Запорожье произошел пожар в одном из торговых центров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram-канале.

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В Запорожье после удара БПЛА произошел масштабный пожар

"К вечеру враг нанес удар по супермаркету на правом берегу - сейчас там бушует масштабный пожар", - говорится в сообщении Михаила Семикина.

Информация о пострадавших пока не поступала.

"Террористические рашистские войска уничтожают запасы гречки и соли. Однако не стоит поддаваться панике и скупать продукты в промышленных масштабах. Готовы ко всему. Учитываем тревоги", - добавил он.

В городе продолжается воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье.

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