FPV-дрон підрозділу "Роніни" знищив легковик із БК до РСЗВ "Град" на Запоріжжі. ВIДЕО
У мережі оприлюднено кадри результативної роботи українських операторів безпілотників на Запорізькому напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади знищив транспортний засіб російських окупантів із боєкомплектом.
Російські загарбники необачно спробували транспортувати реактивні снаряди для системи БМ-21 "Град" у кузові відкритого легкового автомобіля. Втім, логістичний маневр ворога вчасно зафіксувала українська аеророзвідка.
Оператори FPV-дрона наздогнали та точно уразили автомобіль разом із екіпажем та вибухонебезпечним вантажем.
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