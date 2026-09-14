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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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FPV-дрон підрозділу "Роніни" знищив легковик із БК до РСЗВ "Град" на Запоріжжі. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри результативної роботи українських операторів безпілотників на Запорізькому напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади знищив транспортний засіб російських окупантів із боєкомплектом.

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Російські загарбники необачно спробували транспортувати реактивні снаряди для системи БМ-21 "Град" у кузові відкритого легкового автомобіля. Втім, логістичний маневр ворога вчасно зафіксувала українська аеророзвідка.

Оператори FPV-дрона наздогнали та точно уразили автомобіль разом із екіпажем та вибухонебезпечним вантажем.

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боєприпаси (2366) знищення (11067) ГРАД (163) РСЗВ (335) 65 ОМБр (48)
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