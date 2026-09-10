Близько 120 штурмових груп сформували окупанти біля Оріхова: ситуація важка, але контрольована, - 65 ОМБр

Російські війська не залишають спроб захопити Оріхів у Запорізькій області, зокрема на цьому напрямку окупанти сформували близько 120 штурмових груп.

Про це в телеефірі розповів прессофіцер 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" Сухопутних військ ЗСУ Сергій Скібчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ситуація важка, але контрольована

Як зазначається, ситуація на Оріхівському напрямку важка, але контрольована. Лінія бойового зіткнення не змінилася.

"Єдине, що змінилося - це гіпертрофована кілзона, вона значно розрослася, і вона впливає на нашу логістику. Оріхів під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення", - розповів прессофіцер.

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Ворог накопичив 120 штурмових груп

За його словами, на сьогодні противник не має змоги масово накопичуватися на околицях Оріхова та спричиняти шкоду для логістики ЗСУ на цьому напрямку. Утім, окупанти сформували близько 120 штурмових груп. Він уточнив, що ці групи - це сили 58-ї загальновійськової армії РФ, зокрема 19-ї та 42-ї мотострілецьких дивізій.

"Треба сказати, що ці групи складаються зі штурмовиків, підготовлених з 98-ї повітряно-десантної дивізії та 7, 11 та 104 десантно-штурмових бригад. Це серйозне угрупування. Близько 150 тисяч противник згрупував, але цього не достатньо, щоби заявляти про успіхи", - наголосив Скібчик.

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Водночас він додав, що користуючись поганими погодними умовами та збільшеною кілзоною противнику вдається час від часу накопичуватись у підвалах, але підрозділи ЗСУ виявляють ці групи ворога та знищують.