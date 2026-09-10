Около 120 штурмовых групп сформировали оккупанты в районе Орехова: ситуация тяжелая, но контролируемая, - 65 ОМБр

Российские войска не прекращают попытки захватить Орехов в Запорожской области; в частности, на этом направлении оккупанты сформировали около 120 штурмовых групп.

Об этом в эфире рассказал пресс-офицер 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" Сухопутных войск ВСУ Сергей Скибчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Ситуация тяжелая, но контролируемая

Как отмечается, ситуация на Ореховском направлении тяжелая, но контролируемая. Линия боевого столкновения не изменилась.

"Единственное, что изменилось, — это гипертрофированная зона боевых действий, она значительно расширилась и влияет на нашу логистику. Орехов находится под нашим контролем, и попытки противника эпизодически проникать в город заканчиваются лишь тем, что приходится привлекать дополнительные силы и средства штурмовых соседних подразделений для их уничтожения", — рассказал пресс-офицер.

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Враг накопил 120 штурмовых групп

По его словам, на сегодняшний день противник не имеет возможности массово скапливаться в окрестностях Орехова и наносить ущерб логистике ВСУ на этом направлении. Впрочем, оккупанты сформировали около 120 штурмовых групп. Он уточнил, что эти группы — это силы 58-й общевойсковой армии РФ, в частности 19-й и 42-й мотострелковых дивизий.

"Надо сказать, что эти группы состоят из штурмовиков, подготовленных из 98-й воздушно-десантной дивизии и 7-й, 11-й и 104-й десантно-штурмовых бригад. Это серьезное группирование. Противник сгруппировал около 150 тысяч человек, но этого недостаточно, чтобы заявлять об успехах", — подчеркнул Скибчик.

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В то же время он добавил, что, пользуясь плохими погодными условиями и увеличенной зоной действия, противнику удается время от времени скапливаться в подвалах, но подразделения ВСУ выявляют эти группы врага и уничтожают их.