Около 120 штурмовых групп сформировали оккупанты в районе Орехова: ситуация тяжелая, но контролируемая, - 65 ОМБр
Российские войска не прекращают попытки захватить Орехов в Запорожской области; в частности, на этом направлении оккупанты сформировали около 120 штурмовых групп.
Об этом в эфире рассказал пресс-офицер 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" Сухопутных войск ВСУ Сергей Скибчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ситуация тяжелая, но контролируемая
Как отмечается, ситуация на Ореховском направлении тяжелая, но контролируемая. Линия боевого столкновения не изменилась.
"Единственное, что изменилось, — это гипертрофированная зона боевых действий, она значительно расширилась и влияет на нашу логистику. Орехов находится под нашим контролем, и попытки противника эпизодически проникать в город заканчиваются лишь тем, что приходится привлекать дополнительные силы и средства штурмовых соседних подразделений для их уничтожения", — рассказал пресс-офицер.
Враг накопил 120 штурмовых групп
По его словам, на сегодняшний день противник не имеет возможности массово скапливаться в окрестностях Орехова и наносить ущерб логистике ВСУ на этом направлении. Впрочем, оккупанты сформировали около 120 штурмовых групп. Он уточнил, что эти группы — это силы 58-й общевойсковой армии РФ, в частности 19-й и 42-й мотострелковых дивизий.
"Надо сказать, что эти группы состоят из штурмовиков, подготовленных из 98-й воздушно-десантной дивизии и 7-й, 11-й и 104-й десантно-штурмовых бригад. Это серьезное группирование. Противник сгруппировал около 150 тысяч человек, но этого недостаточно, чтобы заявлять об успехах", — подчеркнул Скибчик.
В то же время он добавил, что, пользуясь плохими погодными условиями и увеличенной зоной действия, противнику удается время от времени скапливаться в подвалах, но подразделения ВСУ выявляют эти группы врага и уничтожают их.
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