Россияне пытаются продвигаться в районе Гуляйполя и Орехова и вдоль Днепра, - 1 ОШП

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Гуляйполя и Орехова, а также пытаются продвигаться вдоль береговой линии Днепра в направлении Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для продвижения противник применяет тактику инфильтрации — небольшими группами проникает вглубь украинских боевых порядков.

"В настоящее время российская наступательная группировка продолжает оказывать давление в районе Гуляйполя. Также пытается продвигаться в районе Орехова и вдоль берега реки Днепр подниматься к Запорожью. По-прежнему продолжаются попытки противника осуществлять интенсивную инфильтрацию. Ею обеспечивается продвижение. Беспилотная составляющая также остается неизменной.

В настоящее время интенсивность воздействия на логистику противника несколько снизилась. Снизилась вследствие недостаточного количества средств поражения со стороны сил обороны. Мы пытаемся искать решения, но на данный момент давление на логистику противника несколько ослабло", — пояснил Филатов.

В Силах обороны наблюдается нехватка личного состава

Военный сообщил о существенной нехватке личного состава в Силах обороны. При этом он добавил, что украинские подразделения пытаются компенсировать этот дефицит за счет развития беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

"В целом у нас наблюдается существенная нехватка личного состава. Мы пытаемся это компенсировать за счет беспилотной составляющей, наземных роботизированных комплексов. Сейчас все подразделения пытаются внедрять в систему оборонительных действий наступательные ударные НРК. На данный момент их применение в наступлении, на мой взгляд, еще не достигло того уровня развития, чтобы это приносило какие-то успешные результаты. Но для применения в обороне НРК уже используются как нашими подразделениями, так и другими подразделениями Сил обороны.

Поэтому мы ищем решения, как компенсировать нехватку личного состава за счет увеличения беспилотной составляющей и НРК. Соответственно, потребность именно в таких средствах является наиболее актуальной в настоящее время", — сказал Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне прокладывают маршрут в Запорожье через дно Каховского водохранилища, - NYT