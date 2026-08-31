Росіяни намагаються просуватися біля Гуляйполя та Оріхова і вздовж Дніпра, - 1 ОШП

Російські війська продовжують наступальні дії в районі Гуляйполя та Оріхова, а також намагаються просуватися вздовж берегової лінії Дніпра у напрямку Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов.

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Для просування противник застосовує тактику інфільтрації - невеликими групами проникає вглиб українських бойових порядків.

"На цей час угрупування наступальне російське продовжує тиснути в районі Гуляйполя. Також намагається просуватися в районі Оріхова і вздовж берегу річки Дніпро підійматися до Запоріжжя. Зараз, як і раніше, залишаються спроби противника здійснювати інтенсивну інфільтрацію. Нею забезпечують просування. Безпілотна складова, залишається теж беззмінною.

Наразі трохи інтенсивність впливу на логістику противника зменшилась. Зменшилась внаслідок недостатньої кількості засобів ураження з боку сил оборони. Ми намагаємося шукати рішення, але на даний час трохи тиск на логістику противника зменшився", - пояснив Філатов.

У Силах оборони є нестача особового складу

Військовий повідомив про суттєву нестачу особового складу у Силах оборони. Та додав, що українські підрозділи намагаються компенсувати цей дефіцит завдяки розвитку безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів.

"В цілому у нас прослідковується суттєва нехватка в особовому складі. Ми намагаємося це компенсувати за рахунок безпілотної складової, наземних роботизованих комплексів. Зараз всі підрозділи намагаються впроваджувати в систему оборонних дій наступальних ударній НРК. Наразі застосування їх в наступі, на мою думку, ще не дійшло до того розвитку, щоб це було мало успішні наслідки якісь. Але для застосування в обороні НРК вже застосовуються як і нашим підрозділам, так і іншими підрозділами сил оборони.

Тому шукаємо рішення, як компенсувати нехватку в особовому складі за рахунок збільшення безпілотної складової і НРК. Відповідно, потреба саме в таких засобах є найбільш актуальна на даний час", - сказав Філатов.

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