Росіяни прокладають маршрут до Запоріжжя через дно Каховського водосховища, - NYT

Російські війська намагаються використовувати територію колишнього Каховського водосховища як новий маршрут для просування в напрямку Запоріжжя. Після підриву Каховської ГЕС водосховище обміліло, а його дно заросло густою рослинністю, що ускладнює застосування безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на українських військових.

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За словами командира батальйону "Братство" Олексія Середюка, російські військові прагнуть встановити контроль над територією колишнього водосховища, щоб використовувати її для переміщення та спробувати вийти до протилежного берега.

За його інформацією, на цій ділянці вже розгорнуті сотні російських військовослужбовців. Окупанти облаштовують спостережні пости та місця збору особового складу.

Середюк назвав бойові дії в районі колишнього водосховища надзвичайно складними через густу рослинність і погану видимість.

Українські військові порівнюють цей маршрут із так званою стежкою Хо Ши Міна — системою шляхів у В'єтнамі, яку використовували для прихованого переміщення військ, зброї та припасів.

На цій ділянці знову точаться піхотні бої

За даними NYT, територія колишнього водосховища фактично перетворилася на окрему зону піхотних боїв із прямим контактом між українськими та російськими військовими.

Командир відділення з позивним Апач розповів виданню, що протягом двох тижнів його підрозділ двічі стикався з російськими піхотинцями. Одного з них українським військовим вдалося взяти в полон.

Ще у червні українські військові повідомляли про перетворення дна Каховського водосховища на так звану сіру зону. Тоді зазначалося, що росіяни для просування використовують стару радянську кам'яну дорогу, яка раніше була під водою.

Густі зарості ускладнюють використання дронів

Однією з головних особливостей цієї ділянки є густий рослинний покрив. Через нього застосування безпілотників значно ускладнене порівняно з іншими ділянками фронту.

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За словами Середюка, через зарості українським військовим іноді потрібно кілька днів, щоб знайти власних побратимів.

Водночас російські військові на цій ділянці, за оцінками українських командирів, часто намагаються уникати прямих боєзіткнень. Частина з них зосереджується на спостереженні та передачі розвідувальної інформації.

Українські військові повідомляють про втрати РФ

Українські захисники також фіксують значні втрати російських військових під час спроб відновити контроль над селом Приморське та іншими населеними пунктами на південь від Запоріжжя.

За словами офіцера з позивним Чорний, якість російських підрозділів на цій ділянці знизилася. Багато новоприбулих військових, за його словами, є недосвідченими новобранцями.

Він також заявив, що дедалі більше російських військових здаються в полон, зокрема через поширення серед них інформації про гуманне ставлення української сторони до полонених.

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