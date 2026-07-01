РФ нарощує сили біля колишнього Каховського водосховища та готує удари по правобережжю Запорізької області, - Волошин

Російське командування має намір наростити чисельність підрозділів, задіяних у районі колишнього Каховського водосховища, а також посилює розвідувальну діяльність і готує нові удари по населених пунктах на правобережжі Запорізької області.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Які наміри РФ?

"Ворог почав звертати особливу увагу на територію колишнього Каховського водосховища і, за даними розвідки, планує збільшити ті підрозділи, які використовуватимуть цю територію. В першу чергу, це підрозділи безпілотних літальних апаратів, спецпризначенці", - розповів він.

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За словами Волошина, особливу увагу ворог зараз приділятиме правобережній частині Запорізької області. Зокрема, населеним пунктам, розташованим на правому березі, завдаючи ударів по Біленькому та ще кількох населених пунктах, щоб спричинити там якнайбільше руйнувань.

"Зараз (окупанти. - Ред.) працюють над виявленням цілей, проведенням розвідки і підготовкою нанесення ударів", - додав речник.

Що передувало?

Раніше Волошин зазначав, що рашисти хочуть до кінця липня вийти до річки Гайчур, щоб наступати на Вільнянськ і Павлоград.

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