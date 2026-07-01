РФ наращивает силы около бывшего Каховского водохранилища и готовит удары по правобережью Запорожской области, - Волошин
Российское командование намерено увеличить численность подразделений, задействованных в районе бывшего Каховского водохранилища, а также активизирует разведывательную деятельность и готовит новые удары по населенным пунктам на правом берегу Запорожской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Каковы намерения РФ?
"Враг начал уделять особое внимание территории бывшего Каховского водохранилища и, по данным разведки, планирует увеличить количество подразделений, которые будут использовать эту территорию. В первую очередь, это подразделения беспилотных летательных аппаратов, спецназовцы", - рассказал он.
По словам Волошина, особое внимание враг сейчас будет уделять правобережной части Запорожской области. В частности, населенным пунктам, расположенным на правом берегу, нанося удары по Беленькому и еще нескольким населенным пунктам, чтобы причинить там как можно больше разрушений.
"Сейчас (оккупанты. - Ред.) работают над выявлением целей, проведением разведки и подготовкой нанесения ударов", - добавил спикер.
Что этому предшествовало?
Ранее Волошин отмечал, что рашисты хотят до конца июля выйти к реке Гайчур, чтобы наступать на Вольнянск и Павлоград.
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