РФ наращивает силы около бывшего Каховского водохранилища и готовит удары по правобережью Запорожской области, - Волошин

Российское командование намерено увеличить численность подразделений, задействованных в районе бывшего Каховского водохранилища, а также активизирует разведывательную деятельность и готовит новые удары по населенным пунктам на правом берегу Запорожской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Каковы намерения РФ?

"Враг начал уделять особое внимание территории бывшего Каховского водохранилища и, по данным разведки, планирует увеличить количество подразделений, которые будут использовать эту территорию. В первую очередь, это подразделения беспилотных летательных аппаратов, спецназовцы", - рассказал он.

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По словам Волошина, особое внимание враг сейчас будет уделять правобережной части Запорожской области. В частности, населенным пунктам, расположенным на правом берегу, нанося удары по Беленькому и еще нескольким населенным пунктам, чтобы причинить там как можно больше разрушений.

"Сейчас (оккупанты. - Ред.) работают над выявлением целей, проведением разведки и подготовкой нанесения ударов", - добавил спикер.

Что этому предшествовало?

Ранее Волошин отмечал, что рашисты хотят до конца июля выйти к реке Гайчур, чтобы наступать на Вольнянск и Павлоград.

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