Россияне прокладывают маршрут к Запорожью через дно Каховского водохранилища, - NYT

Российские войска пытаются использовать территорию бывшего Каховского водохранилища в качестве нового маршрута для продвижения в направлении Запорожья. После подрыва Каховской ГЭС водохранилище обмелело, а его дно заросло густой растительностью, что затрудняет применение беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

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По словам командира батальона "Братство" Алексея Середюка, российские военные стремятся установить контроль над территорией бывшего водохранилища, чтобы использовать ее для перемещения и попытаться выйти на противоположный берег.

По его информации, на этом участке уже развернуты сотни российских военнослужащих. Оккупанты обустраивают наблюдательные посты и места сбора личного состава.

Середюк назвал боевые действия в районе бывшего водохранилища чрезвычайно сложными из-за густой растительности и плохой видимости.

Украинские военные сравнивают этот маршрут с так называемой тропой Хо Ши Мина — системой путей во Вьетнаме, которую использовали для скрытого перемещения войск, оружия и припасов.

На этом участке вновь идут пехотные бои

По данным NYT, территория бывшего водохранилища фактически превратилась в отдельную зону пехотных боев с прямым контактом между украинскими и российскими военными.

Командир отделения с позывным "Апач" рассказал изданию, что в течение двух недель его подразделение дважды сталкивалось с российскими пехотинцами. Одного из них украинским военным удалось взять в плен.

Еще в июне украинские военные сообщали о превращении дна Каховского водохранилища в так называемую "серую зону". Тогда отмечалось, что россияне для продвижения используют старую советскую каменную дорогу, которая ранее находилась под водой.

Густые заросли затрудняют использование дронов

Одной из главных особенностей этого участка является густой растительный покров. Из-за него применение беспилотников значительно затруднено по сравнению с другими участками фронта.

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По словам Середюка, из-за зарослей украинским военным иногда требуется несколько дней, чтобы найти своих сослуживцев.

В то же время российские военные на этом участке, по оценкам украинских командиров, часто пытаются избегать прямых боевых столкновений. Часть из них сосредотачивается на наблюдении и передаче разведывательной информации.

Украинские военные сообщают о потерях РФ

Украинские защитники также фиксируют значительные потери российских военных при попытках восстановить контроль над селом Приморское и другими населенными пунктами к югу от Запорожья.

По словам офицера с позывным Черный, боеспособность российских подразделений на этом участке снизилась. Многие вновь прибывшие военные, по его словам, являются неопытными новобранцами.

Он также заявил, что все больше российских военных сдаются в плен, в частности из-за распространения среди них информации о гуманном отношении украинской стороны к пленным.

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