FPV-дрон подразделения "Ронины" уничтожил легковой автомобиль с БК к РСЗО "Град" в Запорожской области
В сети появились кадры результативной работы украинских операторов беспилотников на Запорожском направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделение "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады уничтожило транспортное средство российских оккупантов с боекомплектом.
Российские захватчики неосмотрительно попытались транспортировать реактивные снаряды для системы БМ-21 "Град" в кузове открытого легкового автомобиля. Впрочем, логистический маневр врага вовремя зафиксировала украинская аэроразведка.
Операторы FPV-дрона догнали и точно поразили автомобиль вместе с экипажем и взрывоопасным грузом.
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