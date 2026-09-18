Две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили украинские десантники на Запорожье. ВИДЕО

Операторы 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины нанесли удар по артиллерийским средствам оккупационной армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на автодороге Гуляйполе – Пологи в Запорожской области были поражены две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Аэроразведка десантников своевременно обнаружила передвижение и позиции вражеской техники, после чего по целям был нанесен удар с помощью ударных беспилотников.

Благодаря мастерству украинских пилотов первую реактивную систему поразили непосредственно во время развертывания и ведения огня. Вторую РСЗО "Град" догнали и обезвредили на марше, не дав ей добраться до огневой позиции.

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