Пилоты Су-27 разнесли авиабомбами GBU-62 здание с живой силой рашистов
Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления живой силы российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационный удар по зданию, в котором находились рашисты, был нанесен управляемыми авиабомбами GBU-62.
В результате нескольких точных попаданий здание было полностью разрушено, а личный состав противника, находившийся внутри, ликвидирован.
Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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