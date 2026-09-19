Пилоты Су-27 разнесли авиабомбами GBU-62 здание с живой силой рашистов

Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления живой силы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационный удар по зданию, в котором находились рашисты, был нанесен управляемыми авиабомбами GBU-62.

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В результате нескольких точных попаданий здание было полностью разрушено, а личный состав противника, находившийся внутри, ликвидирован.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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