Оператори дронів 237-го батальйону ДШВ знищили два російські "Гради" біля Гуляйполя. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку дронарі 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу техніку уразили поблизу Гуляйполя та на трасі Гуляйполе - Пологи, яку росіяни використовують для переміщення техніки та підвезення особового складу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Один БМ-21 "Град" українські бійці знищили на околицях Гуляйполя. Ворожа установка працювала фактично "з коліс".

Другий "Град" дронарі уразили безпосередньо під час руху трасою в напрямку Гуляйполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM уразили замасковану російську вантажівку з боєприпасами для РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Су-27 розтрощили авіабомбами GBU-62 будівлю з живою силою рашистів. ВIДЕО