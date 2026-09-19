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Новини Знищення російської техніки Бої на Гуляйпільському напрямку
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Оператори дронів 237-го батальйону ДШВ знищили два російські "Гради" біля Гуляйполя. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку дронарі 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу техніку уразили поблизу Гуляйполя та на трасі Гуляйполе - Пологи, яку росіяни використовують для переміщення техніки та підвезення особового складу.

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Один БМ-21 "Град" українські бійці знищили на околицях Гуляйполя. Ворожа установка працювала фактично "з коліс".

Другий "Град" дронарі уразили безпосередньо під час руху трасою в напрямку Гуляйполя.

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Автор: 

армія рф (22389) Гуляйполе (261) знищення (11109) Запорізька область (5275) техніка (1827) ДШВ Десантно-штурмові війська (525) РСЗВ (338) Пологівський район (461)
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