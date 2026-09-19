Оператори дронів 237-го батальйону ДШВ знищили два російські "Гради" біля Гуляйполя. ВIДЕО
На Гуляйпільському напрямку дронарі 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу техніку уразили поблизу Гуляйполя та на трасі Гуляйполе - Пологи, яку росіяни використовують для переміщення техніки та підвезення особового складу.
Один БМ-21 "Град" українські бійці знищили на околицях Гуляйполя. Ворожа установка працювала фактично "з коліс".
Другий "Град" дронарі уразили безпосередньо під час руху трасою в напрямку Гуляйполя.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль