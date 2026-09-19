Переслідування та знищення російського "Шахеда" над Одещиною: бойова робота бійців "Крил Омеги". ВIДЕО

Оператори дронів "Крила Омеги" під час однієї з російських атак на Одеську область збили ворожий дрон-камікадзе "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення повітряної цілі українські бійці застосували дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів".

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На оприлюднених кадрах видно, як український безпілотник переслідує російський "Шахед".

Після наближення до ворожої цілі відбувається вибух, унаслідок якого "Шахед" було знищено.

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