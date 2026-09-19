Преследование и уничтожение российского "Шахеда" над Одесчиной: боевая работа бойцов "Крыльев Омеги". ВИДЕО
Операторы дронов "Крылья Омеги" во время одной из российских атак на Одесскую область сбили вражеский дрон-камикадзе "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения воздушной цели украинские бойцы применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".
На обнародованных кадрах видно, как украинский беспилотник преследует российский "Шахед".
После приближения к вражеской цели происходит взрыв, в результате которого "Шахед" был уничтожен.
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