Преследование и уничтожение российского "Шахеда" над Одесчиной: боевая работа бойцов "Крыльев Омеги". ВИДЕО

Операторы дронов "Крылья Омеги" во время одной из российских атак на Одесскую область сбили вражеский дрон-камикадзе "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения воздушной цели украинские бойцы применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".

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На обнародованных кадрах видно, как украинский беспилотник преследует российский "Шахед".

После приближения к вражеской цели происходит взрыв, в результате которого "Шахед" был уничтожен.

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