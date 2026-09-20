Украинские дронщики нанесли удар по группе рашистов, укрывавшейся в коллекторе под железной дорогой. ВИДЕО
На Харьковском направлении группа российских оккупантов пыталась воспользоваться железнодорожными путями, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры ликвидации российских военных были опубликованы в социальных сетях.
После обнаружения группы украинские защитники направили на нее ударный беспилотник. Услышав звук разведывательного дрона, оккупанты попытались спрятаться в железобетонном коллекторе под железнодорожными путями.
Однако укрытие не спасло российских военных. Украинский ударный дрон залетел в коллектор и уничтожил группу оккупантов.
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