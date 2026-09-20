Українські дронарі уразили групу рашистів, яка переховувалася у колекторі під залізницею. ВIДЕО

На Харківському напрямку група російських окупантів намагалася використати залізничні колії, щоб просунутися вглиб української території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри ліквідації російських військових опублікували у соціальних мережах.

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Після виявлення групи українські захисники направили до неї ударний безпілотник. Почувши звук розвідувального дрона, окупанти спробували сховатися у залізобетонному колекторі під залізничними коліями.

Однак укриття не врятувало російських військових. Український ударний дрон залетів у колектор та ліквідував групу окупантів.

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