Пілоти Повітряних сил авіаударом розтрощили будівлі з живою силою рашистів. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів Повітряних сил уразили будівлі, в яких перебувала жива сила противника.

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Унаслідок точних влучань споруди було зруйновано, а рашистів, які перебували всередині, ліквідовано.

Кадрами бойових вильотів авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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