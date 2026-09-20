Рашисти спробували затрофеїти український ударний коптер та підірвалися разом із ним: "#бать его в рот, сказал же не трогайте". ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, на якому російські окупанти зазнали невдачі під час спроби затрофеїти український ударний коптер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти підібрали безпілотник і спробували перенести його. Однак у цей момент дрон здетонував, унаслідок чого частину окупантів, які його несли, було ліквідовано.
"#бать его в рот, сказал же не трогайте", - вигукує один із рашистів до своїх поплічників після детонації.
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Топ коментарі
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.09.2026 16:22 Відповісти Посилання
+8 Виталий Базик
показати весь коментар20.09.2026 16:17 Відповісти Посилання
+7 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар20.09.2026 16:19 Відповісти Посилання
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