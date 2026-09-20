УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12692 відвідувача онлайн
Новини Знищення російських окупантів
4 345 18

Рашисти спробували затрофеїти український ударний коптер та підірвалися разом із ним: "#бать его в рот, сказал же не трогайте". ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому російські окупанти зазнали невдачі під час спроби затрофеїти український ударний коптер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти підібрали безпілотник і спробували перенести його. Однак у цей момент дрон здетонував, унаслідок чого частину окупантів, які його несли, було ліквідовано.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"#бать его в рот, сказал же не трогайте", - вигукує один із рашистів до своїх поплічників після детонації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти влаштували засідку за допомогою дрона з вибухівкою та підірвали групу з 6 рашистів. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Пілоти Повітряних сил авіаударом розтрощили будівлі з живою силою рашистів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22397) знищення (11120) дрони (8934)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Не*уй красти чуже: коптери, майно, дружин, землі, дітей! Покарання буде завжди, невідворотнє! 👊
показати весь коментар
20.09.2026 16:22 Відповісти
+8
Країна, населення якої може в повному складі номінуватися на Премію Дарвіна.
показати весь коментар
20.09.2026 16:17 Відповісти
+7
яйця відірвало
показати весь коментар
20.09.2026 16:19 Відповісти

Завантаження...

 
 