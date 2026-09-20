Рашисти спробували затрофеїти український ударний коптер та підірвалися разом із ним: "#бать его в рот, сказал же не трогайте". ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому російські окупанти зазнали невдачі під час спроби затрофеїти український ударний коптер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти підібрали безпілотник і спробували перенести його. Однак у цей момент дрон здетонував, унаслідок чого частину окупантів, які його несли, було ліквідовано.

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"#бать его в рот, сказал же не трогайте", - вигукує один із рашистів до своїх поплічників після детонації.

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