Рашисты попытались захватить украинский ударный коптер и взорвались вместе с ним: "#бать его в рот, говорил же, не трогайте". ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как российские оккупанты потерпели неудачу при попытке захватить украинский ударный дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты подобрали беспилотник и попытались перенести его. Однако в этот момент дрон взорвался, в результате чего часть оккупантов, которые его несли, была ликвидирована.

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"#бать его в рот, сказал же не трогайте", — восклицает один из рашистов своим соратникам после взрыва.

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