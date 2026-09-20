Рашисты попытались захватить украинский ударный коптер и взорвались вместе с ним: "#бать его в рот, говорил же, не трогайте". ВИДЕО 18+
В сети появилась видеозапись, на которой видно, как российские оккупанты потерпели неудачу при попытке захватить украинский ударный дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты подобрали беспилотник и попытались перенести его. Однако в этот момент дрон взорвался, в результате чего часть оккупантов, которые его несли, была ликвидирована.
"#бать его в рот, сказал же не трогайте", — восклицает один из рашистов своим соратникам после взрыва.
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+14 Виталий Базик
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+13 Yriii Yriii #538882
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