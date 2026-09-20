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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Рашисты попытались захватить украинский ударный коптер и взорвались вместе с ним: "#бать его в рот, говорил же, не трогайте". ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как российские оккупанты потерпели неудачу при попытке захватить украинский ударный дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты подобрали беспилотник и попытались перенести его. Однако в этот момент дрон взорвался, в результате чего часть оккупантов, которые его несли, была ликвидирована.

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"#бать его в рот, сказал же не трогайте", — восклицает один из рашистов своим соратникам после взрыва.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (24250) уничтожение (10807) дроны (8217)
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Топ комментарии
+14
Країна, населення якої може в повному складі номінуватися на Премію Дарвіна.
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20.09.2026 16:17 Ответить
+14
Не*уй красти чуже: коптери, майно, дружин, землі, дітей! Покарання буде завжди, невідворотнє! 👊
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20.09.2026 16:22 Ответить
+13
яйця відірвало
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20.09.2026 16:19 Ответить

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