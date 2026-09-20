Дроноводы "Спартана" уничтожили российский ЗРК "Оса" в тылу на Донетчине. ВИДЕО

Пилоты 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую систему ПВО поразили операторы дронов Middle Strike батальона беспилотных систем Black Sky бригады "Спартан".

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Российский ЗРК обнаружили примерно в 40 километрах от Волновахи. После точного удара комплекс был уничтожен.

Стоимость российского ЗРК "Оса" составляет около 10 миллионов долларов.

"Что в очередной раз напоминает оккупантам: понятие "глубокий тыл" утратило для них актуальность", — отметили в бригаде.

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