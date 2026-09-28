Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 2090 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 531 060 осіб, 12 385 танків, 50 477 артсистем, 25 450 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 531 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 531 060 (+2 090) осіб (поранено та ліквідовано);

танків – 12 385 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.

артилерійських систем – 50 477 (+49) од.

РСЗВ – 2 165 (+2) од.

засоби ППО – 1 679 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.

спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.

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