Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 2090 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 531 060 осіб, 12 385 танків, 50 477 артсистем, 25 450 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 531 060 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 531 060 (+2 090) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків – 12 385 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.
- артилерійських систем – 50 477 (+49) од.
- РСЗВ – 2 165 (+2) од.
- засоби ППО – 1 679 (+2) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.
- спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.
Топ коментарі
+10 Pawlo Kit
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+4 леонид мальцев #582480
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+2 Олександр #581937
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