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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 2090 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 531 060 осіб, 12 385 танків, 50 477 артсистем, 25 450 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 531 060 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 531 060 (+2 090) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків – 12 385 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.
  • артилерійських систем  – 50 477 (+49) од.
  • РСЗВ – 2 165 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 679 (+2) од.
  • літаків  – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.
  • крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
  • кораблі / катери   – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.
  • спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.

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Росія втратила понад 1,53 млн військових: Генштаб назвав нові втрати РФ

Автор: 

армія рф (22462) Генштаб ЗС (9085) ліквідація (4629) знищення (11184)
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Топ коментарі
+10
Героям слава!!!
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28.09.2026 06:54 Відповісти
+4
Оце наложили цапориліх опаришів,кобздон буде радий.Слава ЗСУ!!!
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28.09.2026 06:59 Відповісти
+2
Хто знає, скільки з початку місяця уражених орків ?
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28.09.2026 06:54 Відповісти

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