Дронарі "Гатила" 3-ї Залізної бригади FPV-дроном уразили 42-тонну російську САУ "Мста-С", яку окупанти заховали у хащах. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Гатило" 3-ї Залізної бригади виявили та уразили російську самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" на Великобурлуцькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 42-тонну самохідну артилерійську установку окупанти намагалися приховати у лісових хащах.
Після виявлення ворожої позиції оператори спрямували на ціль FPV-дрон та завдали точного удару по артилерійській установці.
Унаслідок влучання російська САУ 2С19 "Мста-С" зазнала серйозних пошкоджень.
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