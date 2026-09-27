Бійці 225-го ОШП знищили російський БМ-21 "Град" із боєкомплектом - після удару сталася потужна детонація. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку виявили та знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", споряджену боєкомплектом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розвідки українські військові визначили ймовірний район розташування ворожої РСЗВ, після чого направили туди FPV-дрон для пошуку та підтвердження цілі.

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Під час розвідки оператори виявили російський БМ-21 "Град" із боєкомплектом та завдали по ньому точного удару.

Після влучання боєкомплект РСЗВ здетонував, спричинивши серію потужних вибухів та масштабну пожежу.

На оприлюднених кадрах видно, як після детонації полум’я охопило розташовані поруч складські приміщення.

Згодом бійці 225-го ОШП провели дорозвідку району та зафіксували наслідки удару і масштаб пожежі.

Орієнтовна вартість знищеної російської РСЗВ БМ-21 "Град" становить близько 200 тисяч доларів.

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