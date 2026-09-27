Пілоти "Крил Омеги" FPV-дронами ліквідували щонайменше 5 рашистів біля залізничної колії. ВIДЕО
Оператори групи "Notus" ОЗБсСП "Крила Омеги" ЦСП НГУ "Омега" виявили та ліквідували групу російських окупантів, які пересувалися поблизу залізничної колії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти зафіксували пересування противника та спрямували на виявлені цілі FPV-дрони.
Помітивши наближення українських безпілотників, окупанти намагалися втекти та збити їх вогнем зі стрілецької зброї. Попри це, оператори "Крил Омеги" наздогнали та уразили противника.
У результаті серії точних ударів було ліквідовано щонайменше 5 російських військових.
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