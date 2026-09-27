Пілоти МіГ-29 серією точних авіаударів знищили переправу рашистів на північному напрямку. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29 завдали серії точних ударів по логістичному маршруту російських окупантів на північному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська аеророзвідка протягом тижня спостерігала за переправою, яку противник використовував для логістичних цілей.
Після цього координати об’єкта передали екіпажам винищувачів для ураження.
Пілоти МіГ-29 завдали кількох прицільних авіаударів, унаслідок яких ворожу переправу було знищено.
Кадрами бойового вильоту поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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