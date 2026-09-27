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Новини Удари по логістиці РФ Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти МіГ-29 серією точних авіаударів знищили переправу рашистів на північному напрямку. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29 завдали серії точних ударів по логістичному маршруту російських окупантів на північному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська аеророзвідка протягом тижня спостерігала за переправою, яку противник використовував для логістичних цілей.

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Після цього координати об’єкта передали екіпажам винищувачів для ураження.

Пілоти МіГ-29 завдали кількох прицільних авіаударів, унаслідок яких ворожу переправу було знищено.

Кадрами бойового вильоту поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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