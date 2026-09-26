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Новини Знищення російських безпілотників Індустрія дронів
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Оператори дронів 72-ї ОМБр збили 13 повітряних цілей перехоплювачами STING, частину з них - за допомогою Hornet Vision CTRL. ВIДЕО

Індустрія дронів

Пілоти 72-ї окремої механізованої бригади менш ніж за чотири години бойової роботи перехопили та знищили 13 російських повітряних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження ворожих БпЛА українські дронарі застосували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У дописі до відео також зазначається, що понад 30% ворожих цілей бійці уразили дистанційно за допомогою комплексу Hornet Vision CTRL.

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