Операторы дронов 72-й ОМБр сбили 13 воздушных целей перехватчиками STING, часть из них — с помощью Hornet Vision CTRL. ВИДЕО

Индустрия дронов

Пилоты 72-й отдельной механизированной бригады менее чем за четыре часа боевых действий перехватили и уничтожили 13 российских воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеских БПЛА украинские дронари применили дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

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В подписи к видео также отмечается, что более 30% вражеских целей бойцы поразили дистанционно с помощью комплекса Hornet Vision CTRL.

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