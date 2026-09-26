РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12831 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой
9 439 17

Украинский боец из засады стрелковым огнем ликвидировал двух российских штурмовиков. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский военный с помощью стрелкового оружия уничтожил двух российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец Сил обороны, находясь в засаде, дождался приближения оккупантов и открыл по ним огонь. Один российский штурмовик был уничтожен сразу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Второй оккупант после начала перестрелки попытался сбежать. Украинский защитник открыл по нему огонь из автомата и уничтожил во время побега.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 уничтожили здание с личным составом рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Дроноофицеры Сил обороны ликвидировали рашиста, который стоял на коленях посреди дороги и ждал украинский дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24315) уничтожение (10871) ВСУ (8447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Честь і хвала нашому Воіну 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.09.2026 15:27 Ответить
+19
Ото не×ер свиням топтатися по копаному.
показать весь комментарий
26.09.2026 15:39 Ответить
+18
Смерть хазарським окупантам 🤙
показать весь комментарий
26.09.2026 15:27 Ответить

Загрузка...

 
 