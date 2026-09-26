Украинский боец из засады стрелковым огнем ликвидировал двух российских штурмовиков. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский военный с помощью стрелкового оружия уничтожил двух российских штурмовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец Сил обороны, находясь в засаде, дождался приближения оккупантов и открыл по ним огонь. Один российский штурмовик был уничтожен сразу.
Второй оккупант после начала перестрелки попытался сбежать. Украинский защитник открыл по нему огонь из автомата и уничтожил во время побега.
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