Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 уничтожили здание с личным составом рашистов. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил на истребителях МиГ-29 нанесли точные авиаудары по вражеским позициям, где находился личный состав российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения здания украинские экипажи применили авиабомбы GBU-62.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате как минимум двух точных попаданий здание было полностью разрушено, а живая сила противника, находившаяся внутри, ликвидирована.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноофицеры Сил обороны ликвидировали рашиста, который стоял на коленях посреди дороги и ждал украинский дрон. ВИДЕО

Смотрите также: Украинская авиация двумя точными ударами уничтожила здание с живой силой и БК рашистов. ВИДЕО