Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 уничтожили здание с личным составом рашистов. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил на истребителях МиГ-29 нанесли точные авиаудары по вражеским позициям, где находился личный состав российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения здания украинские экипажи применили авиабомбы GBU-62.
В результате как минимум двух точных попаданий здание было полностью разрушено, а живая сила противника, находившаяся внутри, ликвидирована.
Кадры боевых действий украинской авиации опубликовали в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль