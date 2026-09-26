Украинская авиация двумя точными ударами уничтожила здание с живой силой и БК рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла два высокоточных удара по месту скопления оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты Воздушных сил поразили здание, в котором находилась живая сила противника.

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Также отмечается, что оккупанты хранили в здании боекомплект.

В результате точных попаданий и последующей детонации боеприпасов здание было полностью разрушено, а находившиеся внутри российские военные ликвидированы.

Кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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