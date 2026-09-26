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Пилоты "Фенікс" поразили российские ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Ураган" на Торецком направлении. ВИДЕО
Пилоты подразделения беспилотных систем "Фенікс" бригады Госпограничной службы "Помста" нанесли серию ударов по российской технике и живой силе на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей противника - тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепок" и реактивная система залпового огня "Ураган".
Также под удары украинских дроноводов попали боевые машины, автомобили, мотоциклы и квадроциклы российских оккупантов.
Операторы "Феникса" также наносили удары по живой силе противника. Российские диверсионно-разведывательные группы пытались продвигаться в направлении Константиновки, однако несли потери еще на подходах к позициям.
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