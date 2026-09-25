Экипаж Ан-28 расстрелял из пулемета "Minigun" российский дрон-камикадзе "Гербера-2" в небе над Украиной

Экипаж самолета Ан-28 Воздушных сил ВСУ в воздухе перехватил и уничтожил российский дрон-камикадзе "Гербера-2", применив установленный на борту многоствольный пулемет "Minigun".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий украинского экипажа опубликована в сети.

На кадрах виден полет самолета над полями и лесными массивами. Ниже борта появляется российский беспилотник, после чего стрелок открывает огонь из "Minigun" по воздушной цели.

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Запись позволяет увидеть перехват глазами экипажа: стволы пулемета направляются на дрон, летящий ниже Ан-28, после чего по нему ведется огонь.

Заключительные кадры демонстрируют результат атаки: пораженный российский беспилотник теряет управление и падает в лесной местности.

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