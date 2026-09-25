Екіпаж Ан-28 розстріляв із кулемета "Minigun" російський дрон-камікадзе "Гербера-2" у небі над Україною. ВIДЕО

Екіпаж літака Ан-28 Повітряних сил ЗСУ у повітрі перехопив та знищив російський дрон-камікадзе "Гербера-2", застосувавши встановлений на борту багатоствольний кулемет "Minigun".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського екіпажу опублікований у мережі.

На кадрах видно політ літака над полями та лісовими масивами. Нижче борту з’являється російський безпілотник, після чого стрілець відкриває по повітряній цілі вогонь із "Minigun".

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Запис дозволяє побачити перехоплення очима екіпажу: стволи кулемета спрямовуються на дрон, який летить нижче Ан-28, після чого по ньому ведеться вогонь.

Фінальні кадри демонструють результат атаки: уражений російський безпілотник втрачає керування та падає в лісовій місцевості.

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