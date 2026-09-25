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Новини Знищення російських безпілотників
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Екіпаж Ан-28 розстріляв із кулемета "Minigun" російський дрон-камікадзе "Гербера-2" у небі над Україною. ВIДЕО

Екіпаж літака Ан-28 Повітряних сил ЗСУ у повітрі перехопив та знищив російський дрон-камікадзе "Гербера-2", застосувавши встановлений на борту багатоствольний кулемет "Minigun".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського екіпажу опублікований у мережі.

На кадрах видно політ літака над полями та лісовими масивами. Нижче борту з’являється російський безпілотник, після чого стрілець відкриває по повітряній цілі вогонь із "Minigun".

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Запис дозволяє побачити перехоплення очима екіпажу: стволи кулемета спрямовуються на дрон, який летить нижче Ан-28, після чого по ньому ведеться вогонь.

Фінальні кадри демонструють результат атаки: уражений російський безпілотник втрачає керування та падає в лісовій місцевості.

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авіація (2214) безпілотник БпЛА (5980) знищення (11193) АН (45) дрони (8994) Повітряні сили (3822)
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Топ коментарі
+17
ганшіп

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25.09.2026 15:28 Відповісти
+13
Хороша робота. Але не хотів би я в той момент опинитися в тому лісі.
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25.09.2026 15:18 Відповісти
+9
скажуть: "Греби отсюда !"

і будуть праві

.
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25.09.2026 15:51 Відповісти

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