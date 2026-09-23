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Новини Знищення російських безпілотників
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Оператори 159-ї ОМБр збили в небі над Харківщиною російські БпЛА на понад $1,5 млн. ВIДЕО

Оператори дронів зенітного ракетного дивізіону 159-ї окремої механізованої бригади показали серію перехоплень російських безпілотників на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці опублікували добірку кадрів бойової роботи, під час якої в небі над Харківщиною було знищено ворожі БпЛА загальною вартістю понад $1,5 млн.

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Серед знищених повітряних цілей - розвідувальні та ударні безпілотники ZALA, "Орлан", "Ланцет", "Князь Вещий Олег" та Supercam.

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