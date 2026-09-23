Бійці 66-ї ОМБр показали кадри зі звільненого Шандриголового, околиці якого всіяні тілами рашистів. ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго опублікували відеозапис із наслідками для окупантів тривалих боїв за Шандриголове.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно численні тіла російських окупантів, які залишилися на вулицях звільненого населеного пункту та на його околицях.

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У бригаді зазначили, що Шандриголове тривалий час було важливим маршрутом для російських військ. Через населений пункт окупанти перекидали значну кількість штурмових груп, а також бронетехніку та мотоцикли для подальших бойових дій у напрямку Корового Яру, Оскола та Святогірська.

Оприлюднені кадри демонструють наслідки не лише штурму та звільнення Шандриголового українськими військовими, а й попереднього етапу оборонних боїв у районі населеного пункту.

"Сьогодні про результати цих боїв нагадують лише численні тіла росіян на вулицях Шандриголового та на його околицях", - додають бійці у дописі до відео.

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