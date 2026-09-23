Бойцы 66-й ОМБр показали кадры из освобожденного Шандриголово, окрестности которого усеяны телами рашистов. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго опубликовали видеозапись, на которой запечатлены последствия длительных боев за Шандриголове для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны многочисленные тела российских оккупантов, оставшиеся на улицах освобожденного населенного пункта и в его окрестностях.

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В бригаде отметили, что Шандриголово долгое время было важным маршрутом для российских войск. Через населенный пункт оккупанты перебрасывали значительное количество штурмовых групп, а также бронетехнику и мотоциклы для дальнейших боевых действий в направлении Корового Яра, Оскола и Святогорска.

Опубликованные кадры демонстрируют последствия не только штурма и освобождения Шандриголово украинскими военными, но и предыдущего этапа оборонительных боев в районе населенного пункта.

"Сегодня о результатах этих боев напоминают лишь многочисленные тела россиян на улицах Шандриголового и в его окрестностях", - добавляют бойцы в подписи к видео.

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