Операторы 159-й ОМБр сбили в небе над Харьковщиной российские БПЛА на сумму более $1,5 млн. ВИДЕО

Операторы дронов зенитного ракетного дивизиона 159-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали серию перехватов российских беспилотников на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы опубликовали подборку кадров боевых действий, в ходе которых в небе над Харьковской областью были уничтожены вражеские БПЛА общей стоимостью более $1,5 млн.

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Среди уничтоженных воздушных целей — разведывательные и ударные беспилотники ZALA, "Орлан", "Ланцет", "Князь Вещий Олег" и Supercam.

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