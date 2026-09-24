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Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Операторы 159-й ОМБр сбили в небе над Харьковщиной российские БПЛА на сумму более $1,5 млн. ВИДЕО

Операторы дронов зенитного ракетного дивизиона 159-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали серию перехватов российских беспилотников на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы опубликовали подборку кадров боевых действий, в ходе которых в небе над Харьковской областью были уничтожены вражеские БПЛА общей стоимостью более $1,5 млн.

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Среди уничтоженных воздушных целей — разведывательные и ударные беспилотники ZALA, "Орлан", "Ланцет", "Князь Вещий Олег" и Supercam.

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